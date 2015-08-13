Таски рассказал, что требует от «Спартака» Аленичев

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал, чем мировоззрение нынешнего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева отличается от других наставников.

«Прежде всего мы начали играть в короткий пас, иначе строим атакующую игру и иначе выходим из обороны. В любой ситуации ты должен постараться отдать партнеру чистую, аккуратную передачу. Не бывает такого, чтобы Артем Ребров или кто-то из защитников, оказавшись с мячом, лупил его абы куда, лишь бы подальше от собственных ворот. Откройся так, чтобы партнер мог отдать тебе чистую передачу. Если мяч у меня, то я стараюсь отдать пас на опорника. Или на «десятку». Без разницы. Главное, чтобы получилось быстро, точно и помогло начать осмысленную атаку. Вот что требует от нас Аленичев. И мне его стиль очень импонирует», - рассказал немец.