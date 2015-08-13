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    Гараю не скучно играть в РФПЛ

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай поделился мыслями, навеянными своими выступлениями в России.

    «Играть в чемпионате России не скучно. Я счастлив, потому что против нас играют все на максимуме. Не везде хорошие поля, но в целом все хорошо. Самое важное, что мы выиграли чемпионство в первый же мой год в команде. А также то, что моя семья счастлива здесь. Наша цель – чемпионство в этом сезоне и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. У меня четыре года по контракту с «Зенитом», и я намерен отработать его до конца. К тому же моей семье здесь нравится. Слухи меня не волнуют», - заявил аргентинец.

    Источник: Twitter

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    13.08.2015 16:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      ВеRt@/\ьФm 13 августа 2015, 21:28

      Тебе рады в Петербурге.
      Гарай самый лучший защитник лиги

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      Рейтинг: +803

      jet andy 13 августа 2015, 17:52

      Ещё годик-другой поиграет и капитаном станет.

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 13 августа 2015, 17:01

      За такие бабки мне бы тоже не скучно было :D

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