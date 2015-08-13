Гараю не скучно играть в РФПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай поделился мыслями, навеянными своими выступлениями в России.

«Играть в чемпионате России не скучно. Я счастлив, потому что против нас играют все на максимуме. Не везде хорошие поля, но в целом все хорошо. Самое важное, что мы выиграли чемпионство в первый же мой год в команде. А также то, что моя семья счастлива здесь. Наша цель – чемпионство в этом сезоне и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. У меня четыре года по контракту с «Зенитом», и я намерен отработать его до конца. К тому же моей семье здесь нравится. Слухи меня не волнуют», - заявил аргентинец.