КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА.

«Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей», - заключил функционер.