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    КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА.

    «Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей», - заключил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 августа 2015, 09:44

      Скорее бы уж ЦСКА стадион достраивали, там такого уже не будет.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 14 августа 2015, 00:02

      Наведите порядок на Кавказе, если это, вообще, возможно и вам не придется заниматься фигней на заседаниях КДК.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2015, 18:52

      Думаю неадекваты коней не выдержат-самые быдлячески-е болельщики из всех.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2015, 18:51

      Зенит и ЦСКА одного поля ягоды-зря ноешь-ваши первые матчи показательны

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 13 августа 2015, 16:56

      Этим решением КДК не дало усомниться, что там работают выродки, ублюдки и пи.....сы.

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      Рейтинг: -22

      Cobold > Sanches65 13 августа 2015, 18:10

      В точку, Камрад!

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      Рейтинг: +29

      Лобстер 13 августа 2015, 16:46

      ахахах давайте давайте тяните их за уши....

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