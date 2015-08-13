КДК дает ЦСКА испытательный срок в размере четырех месяцев

Скорее бы уж ЦСКА стадион достраивали, там такого уже не будет.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на последнем заседании касательно московского ЦСКА.
«Болельщики ЦСКА вывесили два оскорбительных баннера про УЕФА и КДК. При этом болельщики ЦСКА даже не задумываются, что в КДК работает легенда ЦСКА Владиимир Пономарев. За демонстрацию оскорбительных баннеров запретить ЦСКА допуск зрителей, кроме женщин и детей, на один домашний матч условно. КДК сам определит матч и секторы, на которые будет запрещен вход. Установить испытательный срок с 14 августа по 14 декабря 2015 года. За скандирование оштрафовать ЦСКА на 30 тыс. рублей», - заключил функционер.