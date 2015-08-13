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    Степашин: «Кокорин необходим «Динамо»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин, давний болельщик московского «Динамо», прокомментировал известия о скором уходе из команды форварда Александра Кокорина.

    «Так как я уже не являюсь председателем наблюдательного совета футбольного клуба «Динамо», скажу как болельщик. Считаю это личным делом самого Кокорина, его агента и отражением сложившейся на сегодня ситуацией в клубе. Совершенно очевидно, что футболист такого уровня «Динамо» необходим. И в связи с этим еще раз подчеркну: вся эта суета с заработными платами в нашем футболе еще раз убеждает, что необходимо как можно скорее рассмотреть и принять финансовый регламент РФС», - заявил Степашин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2015 14:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3

      Мяско на коляске 13 августа 2015, 18:52

      Кокорин сын шлюхи

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      Рейтинг: +729

      deimos88 13 августа 2015, 16:03

      Степаша, сука, лучше бы за Динамо следил, куда распиливают гос.деньги, а он больницы трясет, чтоб ни копейки лишней не израсходовали

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      Рейтинг: +966

      Харченко 13 августа 2015, 15:22

      И агент Кокорина тоже мажор.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Харченко 13 августа 2015, 18:09

      А Степашин - мажоров папа :-)

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      Рейтинг: +966

      Харченко 13 августа 2015, 15:11

      Вот только Кокорину "Динамо" не нужно. Он - обычный мажор.

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