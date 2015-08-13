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    Нигматуллин: «Спартак» должен забить ЦСКА»

    Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мыслями в преддверии пятничного матча пятого тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

    «Спартак» – ЦСКА – это лучшая афиша этого лета, самый ожидаемый матч.То, что ЦСКА не пропустил ни одного мяча в первых четырех матчах чемпионата России, скорее говорит о слабости соперников. Все-таки в Лиге чемпионов у пражской «Спарты» не было особых проблем с поражением ворот армейцев, чехи забили четыре мяча в двух играх. «Спарта» забила ЦСКА, должен забить и «Спартак». Обе команды сейчас претендуют на самые высокие места, и я с большим нетерпением ожидаю это дерби. К сожалению, в связи с гастролями не смогу на сей раз разогревать этот матч, поэтому буду болеть за «Спартак» на расстоянии. Хотелось бы, чтобы красно-белые победили. Надеюсь, им это удастся, пусть даже в упорной борьбе и с минимальным счетом», - сказал Нигматуллин.

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2015 14:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +15

      zapasnoi 13 августа 2015, 23:48

      Это супердиджей,
      Супер мего крейзи...

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 13 августа 2015, 23:31

      Спартак ГАВНО !!!

      0
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      Рейтинг: +90

      blackhorse 13 августа 2015, 20:29

      Чем больше визга перед матчем тем больше вероятность неудачи спартака. Закономерность

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      Рейтинг: +11

      фарход 13 августа 2015, 18:49

      ЦСКА перёддд

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 13 августа 2015, 17:47

      Спартак выиграет 2-0

      0
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 > Rusti 13 августа 2015, 18:16

      Возможно... только не в матче с ЦСКА! Мясники еще не доросли до уровня команд даже первой пятерки! Затесались туда по ошибке, но завтра Кони все исправят. 0 - 2 не меньше!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2015, 16:50

      Уверен так и будет.Недолго до триумфа осталось.

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 13 августа 2015, 15:55

      Сколько уже вышло интервью всяких любителей мяса и прочих единомышленников, которые проявляют антипатию к ЦСКА.. Тем будет веселее потом читать их же вью после залета спартака.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Miha 13 августа 2015, 16:49

      Задумайся откуда в стране такая нелюбовь к ЦСКА ? Может потому что вы забыли такое понятие как спортивная игра?

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      Рейтинг: +210

      azar80 > Диктор 13 августа 2015, 20:04

      От беспредела Гинера

      0
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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes 13 августа 2015, 15:15

      в ЦСКА не ты стоишь , что бы спартак забил ! LoL

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > MarioFernandes 13 августа 2015, 16:49

      В ЦСКА стоит великая дырка-анти чемпион Европы-так что дыши в тряпочку.

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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes > Диктор 13 августа 2015, 17:03

      Великая дырка твоя жена , а он лучший вратарь России в 21 веке !

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      Рейтинг: +10

      Aslidin > MarioFernandes 13 августа 2015, 18:59

      Молодец.

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      Рейтинг: +210

      azar80 > MarioFernandes 13 августа 2015, 20:06

      И что Россия с ним выиграла, по Европейским меркам средний вратаришка, а по Корейским и Алжирским (ниже некуда) просто дыра

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      Рейтинг: +387

      petlyra 13 августа 2015, 15:06

      Гастролер.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 13 августа 2015, 15:05

      Займись лучше своим делом

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