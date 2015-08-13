Нигматуллин: «Спартак» должен забить ЦСКА»

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мыслями в преддверии пятничного матча пятого тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Спартак» – ЦСКА – это лучшая афиша этого лета, самый ожидаемый матч.То, что ЦСКА не пропустил ни одного мяча в первых четырех матчах чемпионата России, скорее говорит о слабости соперников. Все-таки в Лиге чемпионов у пражской «Спарты» не было особых проблем с поражением ворот армейцев, чехи забили четыре мяча в двух играх. «Спарта» забила ЦСКА, должен забить и «Спартак». Обе команды сейчас претендуют на самые высокие места, и я с большим нетерпением ожидаю это дерби. К сожалению, в связи с гастролями не смогу на сей раз разогревать этот матч, поэтому буду болеть за «Спартак» на расстоянии. Хотелось бы, чтобы красно-белые победили. Надеюсь, им это удастся, пусть даже в упорной борьбе и с минимальным счетом», - сказал Нигматуллин.