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    Карасев, Безбородов и Еськов успешно сдали тесты для УЕФА

    Трое российских судей в эти дни находятся в швейцарском Ньоне на специальном сборе в преддверии старта групповых этапов еврокубков. Это Сергей Карасев, Алексей Еськов (оба — Москва) и Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Они уже успешно сдали тесты на физическую подготовку. Там же находится и российский член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

    Сообщается, что именно по причине сбора Карасев не получил назначение на пятничное московское дерби. Его отсудит дмитровец Виталий Мешков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2015 14:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2015, 18:35

      У всех по две полоски..
      А Безбор из жадности аж три предьявил..)

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      Рейтинг: +282

      cканер 13 августа 2015, 16:49

      самые необъективные!но это лишь физподготовка,остальное могут не сдавать)))

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      Рейтинг: +649

      Sanches65 13 августа 2015, 14:38

      В коробках из под чего сдавали...из под ксерокса.

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