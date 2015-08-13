Карасев, Безбородов и Еськов успешно сдали тесты для УЕФА

Трое российских судей в эти дни находятся в швейцарском Ньоне на специальном сборе в преддверии старта групповых этапов еврокубков. Это Сергей Карасев, Алексей Еськов (оба — Москва) и Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Они уже успешно сдали тесты на физическую подготовку. Там же находится и российский член судейского комитета УЕФА Николай Левников.

Сообщается, что именно по причине сбора Карасев не получил назначение на пятничное московское дерби. Его отсудит дмитровец Виталий Мешков.