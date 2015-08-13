Канделаки «повелась» на звонок от лже-Мутко

Чума болотная!Канал спортивный ей доверели!Ужас!
Известный пранкер Вован опубликовал свой очередной розыгрыш, касающийся конфликтной ситуации между главным продюсером нового федерального спортивного канала «Матч-ТВ» Тинатин Канделаки и известным спортивном журналистом Василием Уткиным. На этот раз Вован позвонил женщине от имени министра спорта РФ Виталия Мутко
В конце диалога Канделаки заверила, что полностью ограждена от розыгрыша пранкеров.
План на «Матч». Как новому каналу нужно и не нужно освещать футбол