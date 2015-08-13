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    Канделаки «повелась» на звонок от лже-Мутко

    Известный пранкер Вован опубликовал свой очередной розыгрыш, касающийся конфликтной ситуации между главным продюсером нового федерального спортивного канала «Матч-ТВ» Тинатин Канделаки и известным спортивном журналистом Василием Уткиным. На этот раз Вован позвонил женщине от имени министра спорта РФ Виталия Мутко

    В конце диалога Канделаки заверила, что полностью ограждена от розыгрыша пранкеров.

    План на «Матч». Как новому каналу нужно и не нужно освещать футбол

    Источник: Life

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    13.08.2015 14:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +77

      bezymec 14 августа 2015, 17:48

      Чума болотная!Канал спортивный ей доверели!Ужас!

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      Рейтинг: +10

      Конёк Ебунёк 14 августа 2015, 09:11

      Канделака типичная ТП.

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 14 августа 2015, 05:18

      Лучше бы повесилась

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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 14 августа 2015, 04:54

      'Мда

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 13 августа 2015, 23:25

      тарахтит.и в принципе угрожает ..ЧМО!

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК > САДЫЧОК 13 августа 2015, 23:37

      муть ко и слово такое не знает "пранкер"

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      Рейтинг: +2888

      absent32 13 августа 2015, 21:23

      Я вообще не понимаю зачем к человеку лезть!!! Человек работает и не важно Канделаки это или Уткин. А что получится будем судить тогда, когда этот проект проживет хотя бы год. Зачем эти розыгрыши?! Пусть человек работает!!!

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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 13 августа 2015, 21:02

      Наврятли она повелась, она же мастер пиара, думаю это все спланировано

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      Рейтинг: +13

      guchden > KingofPiemont 13 августа 2015, 21:20

      об этом подумал сразу))

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      Рейтинг: +52

      MK-42 13 августа 2015, 20:11

      мне больше понравилось когда он позвонил стасу Михайлову от имени билана.Особенно когда он предложил спеть песню про нас,про геев.))))

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      Рейтинг: +50

      Ximerych 13 августа 2015, 19:39

      Хааа. ТП -шка.

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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 13 августа 2015, 18:11

      кааак...как можно вестись на один и тот же голос, представляющий себя известными людьми, что за бред???

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