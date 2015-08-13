Энрике не согласен с номинацией Роналду на приз лучшему игроку Европы

Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике заявил, что на приз лучшему футболисту Европы прошедшего сезона должны были быть номинированы три игрока его команды.

«Я думаю, что должны были быть номинированы Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар», - сказал наставник.

Из этой тройки официально не был включен только Неймар, вместо него соискателем награды является игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду.