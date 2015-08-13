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    Энрике не согласен с номинацией Роналду на приз лучшему игроку Европы

    Главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике заявил, что на приз лучшему футболисту Европы прошедшего сезона должны были быть номинированы три игрока его команды.

    «Я думаю, что должны были быть номинированы Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар», - сказал наставник.

    Из этой тройки официально не был включен только Неймар, вместо него соискателем награды является игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Sports.ru

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    13.08.2015 13:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      O"Gus Hid 15 августа 2015, 11:11


      Asbjorn13.08.2015 15:24
      Месси один хрен выиграет


      Месси , возможно и выиграет ... один хрен . )

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      Рейтинг: +319

      alexfor 14 августа 2015, 15:22

      роналдудрочеры негодуют

      0
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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 14 августа 2015, 10:47

      луис же из Барсы .. тут все ясно.. был бы тренером Реала, говорил бы по другому

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      Рейтинг: +31

      CriRо 13 августа 2015, 20:37

      А Бенитес считает Хамес, Роналду, Бензема

      0
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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 13 августа 2015, 18:39

      Я согласен!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 августа 2015, 16:39

      Индивидуально все правильно!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2015, 15:24

      Месси один хрен выиграет

      0
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 13 августа 2015, 14:04

      Действительно это так.

      -1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 13 августа 2015, 13:54

      Да тут он абсолютно прав, у Рона уже есть индивидуальная награда за прошлый сезон (ЗБ)

      -1
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      Рейтинг: +62

      astan4o 13 августа 2015, 13:53

      Энрике бесит иногда своей тупостью, если не брать в расчет титулы, то Роналду выглядел сильнее всех, он просто монстр, команды которого была не в самой лучшей ситуации и форме (травма лучшего ЦП Реала Модрича решила исход полуфиналов против Ювентуса) и даже в такой ситуации он выглядел сильнее всех, места Роналду и Месси в тройке не подлежат оспариванию в ближайшие 3-4 года

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      Рейтинг: +319

      alexfor > astan4o 13 августа 2015, 17:51

      чем это он лучше был? тем, что наколотил кучу беспонтовых голов с метра?
      месси инидивидуально был сильнее и во всех важных матчах себя проявил лучшим образом в отличие от роналду. а пятерик гранаде его лучшим не делает.

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      Рейтинг: +319

      alexfor > astan4o 13 августа 2015, 17:53

      да и в матче с юве)) смешно. чего он там сделал, кроме замыкания с ленты и пеналя? в мадриде еще незаметенее был, чем в италии.

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      Рейтинг: +19

      vidi777 > alexfor 13 августа 2015, 19:29

      Смотрю все забыли первый круг ЛаЛиги, где реал и Роналду были на голову выше. И первый матч Между Реалом и Барсой 3-1 где Роналду отличился а Месси нет

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      Рейтинг: +319

      alexfor > vidi777 13 августа 2015, 20:08

      мы говоримо всем сезоне. забивал он много, но кто создавал ему эти голы? месси делает игру команды, команда делает игру роналду, вот и вся разница.
      а за свои мячи роналду зб получил, только отличаться, причем голами с метра, мало для лучшего игрока.

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 > alexfor 14 августа 2015, 10:49

      я читаю твои коменты и угараю:D ты болела Барсы или просто ненавистник Роналду.

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      Рейтинг: +22

      Paveloff > Oleg-7 14 августа 2015, 11:41

      Он просто олененок который не может здраво смотреть на вещи, его адекватность заканчивается когда он слышит ООО великий Мессия))

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      Рейтинг: +319

      alexfor > Paveloff 14 августа 2015, 15:20

      ты олененка видишь каждый день у умывальника

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