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    Компани назвал Де Брюйне феноменальным игроком

    Защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани в положительных тонах отозвался о потенциальном новичке «горожан» Кевине Де Брюйне.

    «Бельгиец как минимум не сделает нас слабее. Он феноменальный игрок. Он добавит еще больше разнообразия в наш подбор, как это сделали другие новички Рахим Стерлинг и Фабиан Делф. В прошлом сезоне некоторые футболисты нашей команды, включая меня, не показывали высокий уровень игры. Теперь мы стали сильнее», - заключил Компани.

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    13.08.2015 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 13 августа 2015, 14:56

      с ДеБрюйне однозначный претендент на титул будет.... пока что топ4 лишь.

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 13 августа 2015, 14:11

      Надеюсь заиграет в апл. Удачи Де Брюйне и сити.

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