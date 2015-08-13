Компани назвал Де Брюйне феноменальным игроком

Защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани в положительных тонах отозвался о потенциальном новичке «горожан» Кевине Де Брюйне.

«Бельгиец как минимум не сделает нас слабее. Он феноменальный игрок. Он добавит еще больше разнообразия в наш подбор, как это сделали другие новички Рахим Стерлинг и Фабиан Делф. В прошлом сезоне некоторые футболисты нашей команды, включая меня, не показывали высокий уровень игры. Теперь мы стали сильнее», - заключил Компани.