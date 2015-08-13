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    Первые пять минут московского дерби пройдут в тишине

    Фанатское движение московского «Спартака» «Фратрия» на своем сайте выступило с официальным обращением к своим сподвижникам и болельщикам московского «Спартака» в преддверии пятничного очного матча пятого тура РФПЛ.

    «Дорогие друзья, есть вещи, которые объединяют футбольный мир. Таким событием стало и зверское убийство нашего друга, преданного болельщика «Спартака» Антона Феоктистова на выезде в Самаре. В связи с этим на дерби будет проведена акция «5 минут тишины».

    Акцию поддержало руководство нашего клуба, отменив несколько торжественных мероприятий перед началом игры. К акции присоединяются и наши соперники, чтобы почтить память болельщика, который остался навечно предан своему клубу. Большая просьба к трибунам - первые 5 минут матча провести в тишине и почтить память нашего погибшего друга.

    Но не забываем - это дерби, особенный день, особенный матч, на нашем стадионе «Спартак» ожидается аншлаг. После акции не жалеем сил и заряжаем за себя и за тех, кого на трибуне нет. На матч - все в красном!».

    Источник: Фратрия

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    13.08.2015 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2015, 18:37

      я не понимаю тоже...коррида.

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