Первые пять минут московского дерби пройдут в тишине

Фанатское движение московского «Спартака» «Фратрия» на своем сайте выступило с официальным обращением к своим сподвижникам и болельщикам московского «Спартака» в преддверии пятничного очного матча пятого тура РФПЛ.

«Дорогие друзья, есть вещи, которые объединяют футбольный мир. Таким событием стало и зверское убийство нашего друга, преданного болельщика «Спартака» Антона Феоктистова на выезде в Самаре. В связи с этим на дерби будет проведена акция «5 минут тишины».

Акцию поддержало руководство нашего клуба, отменив несколько торжественных мероприятий перед началом игры. К акции присоединяются и наши соперники, чтобы почтить память болельщика, который остался навечно предан своему клубу. Большая просьба к трибунам - первые 5 минут матча провести в тишине и почтить память нашего погибшего друга.

Но не забываем - это дерби, особенный день, особенный матч, на нашем стадионе «Спартак» ожидается аншлаг. После акции не жалеем сил и заряжаем за себя и за тех, кого на трибуне нет. На матч - все в красном!».