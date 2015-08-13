Уткин не жалеет о сказанном пранкерам

Известный спортивный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу недавнего звонка от пранкеров, представившихся Тинатин Канделаки, с которой он находится в очень непростых отношениях ввиду ее назначения на пост главного продюсера нового спортивного федерального канала «Матч-ТВ».

«Я не настолько знаком с Канделаки, чтобы отличить ее голос от какого-то другого. Вован и его команда звонила именно с номера Тинатин. В любом случае я не жалею ни об одном сказанном слове», - сказал Уткин.

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