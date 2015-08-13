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    Уткин не жалеет о сказанном пранкерам

    Известный спортивный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу недавнего звонка от пранкеров, представившихся Тинатин Канделаки, с которой он находится в очень непростых отношениях ввиду ее назначения на пост главного продюсера нового спортивного федерального канала «Матч-ТВ».

    «Я не настолько знаком с Канделаки, чтобы отличить ее голос от какого-то другого. Вован и его команда звонила именно с номера Тинатин. В любом случае я не жалею ни об одном сказанном слове», - сказал Уткин.

    «Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета

    Источник: РСН

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    13.08.2015 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 13 августа 2015, 18:16

      Такими новостями спортивные сайты становятся околоспортивными.
      И зелёненький шрифт и рамочки потихоньку желтеют.
      Впрочем, если премию сотрудникам платят за количество комментов и кликов - то это естественный путь развития.
      В этом случае новости и заголовки должны быть как можно более склочными, т.к. склочники тратят времени на комменты и клики существенно больше, чем нормальные любители футбола.

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 13 августа 2015, 13:33

      А может между ними назревает новый роман? О боже как это интересно! А когда свадьба, а сколько гостей позовут? Вошем бомбардир держите нас в курсе. ))

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      Рейтинг: +33

      Max-78 13 августа 2015, 13:15

      Может уже лучше новости о футболе,неинтересны эти склоки

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      Рейтинг: +10

      spartachi 13 августа 2015, 13:13

      короче послушал аудио запись там и на Уткина голос не похож

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