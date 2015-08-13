Черданцев: «Уткина бесит, что он утратил статус главного на свете»

Известный комментатор Георгий Черданцев попался на розыгрыш пранкера Вована и высказал свое мнение о скандальном конфликте между Тиной Канделаки и Василием Уткиным.

"Я вообще не сомневаюсь, что это спланированная история. У нас была похожая история в 2010 году, когда Вася собирался уйти на ВГТРК. Разыграл историю с публикациями все там же на «Спортс.ру». Это дошло до кого-то там. Решили не отпускать к конкурентам его, оставлять на любых условиях. Собственно после чего он и стал главным редактором.

Я не знаю какую практическую пользу он может принести как руководитель. Мы с Васей 20 лет работаем и находимся в очень сложных отношениях. Мы прямые конкуренты, и его очень сильно бесит, что он утратил статус самого главного на свете. Если сейчас с Первым каналом договорятся, то мы с Геничем будем ЦСКА - "Спартак" комментировать, а хотел он. Он переживает из-за того, что первым делом когда ты появилась, ты не пришла к нему и не спросила: «Гуру, что же нам делать?!» - сказал Черданцев "Тине".