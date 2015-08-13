Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черданцев: «Уткина бесит, что он утратил статус главного на свете»

    Известный комментатор Георгий Черданцев попался на розыгрыш пранкера Вована и высказал свое мнение о скандальном конфликте между Тиной Канделаки и Василием Уткиным.
    "Я вообще не сомневаюсь, что это спланированная история. У нас была похожая история в 2010 году, когда Вася собирался уйти на ВГТРК. Разыграл историю с публикациями все там же на «Спортс.ру». Это дошло до кого-то там. Решили не отпускать к конкурентам его, оставлять на любых условиях. Собственно после чего он и стал главным редактором.
    Я не знаю какую практическую пользу он может принести как руководитель. Мы с Васей 20 лет работаем и находимся в очень сложных отношениях. Мы прямые конкуренты, и его очень сильно бесит, что он утратил статус самого главного на свете. Если сейчас с Первым каналом договорятся, то мы с Геничем будем ЦСКА - "Спартак" комментировать, а хотел он. Он переживает из-за того, что первым делом когда ты появилась, ты не пришла к нему и не спросила: «Гуру, что же нам делать?!» - сказал Черданцев "Тине".

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 13 августа 2015, 16:27

      Вася потерял не статус главного на свете. Он потерял простой статус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Miha 13 августа 2015, 15:57

      Ну хоть кто то пояснил кто есть Уткин на самом деле. А то его нытье и похвала от недалеких любителей Уткина достали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2015, 15:29

      Бардак в футболе,Бардак в сфере комментаторов, Бардак в стране,все логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      makerdream 13 августа 2015, 15:07

      чердака надо оформить на ху

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      ArtNow 13 августа 2015, 14:08

      Раздражает этот Черданцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 13 августа 2015, 14:00

      Самооценка Уткина явно завышена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      PetersGol 13 августа 2015, 12:14

      Прекрасного комента Г.Орлова вообще бы удалить на пенсию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 августа 2015, 11:39

      Вряд ли Чердак "попался на розыгрыш", скорее всего спланированный выбор позиции на стороне Канделаки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 13 августа 2015, 11:39

      Какой прекрасный змеиный клубок. Сборище тридваразов, в начальники которым, прислали старую, изрядно потасканную прости господи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > n272nm 13 августа 2015, 13:51

      Вы очень строги к красавице Канделаки. Кому-то она может и не нравится - а вот людям с кошельком она просто в радость. Начиная с Керимова.
      Ну и должны же в благодарность миллиардеры как-то её вознаграждать. Не плюшевого же мишку ей дарить!

      Вот и получилось, что Тина себе наcoсала на телеканал. Щебетунья )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      n272nm > ФК Зенит всея Руси 13 августа 2015, 16:19

      Сосунья :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 августа 2015, 11:30

      ЧЕРДАК, ТИНА БОЛОТНАЯ И ЖИРНЫЙ УТКА.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11