Черданцев: «Уткина бесит, что он утратил статус главного на свете»

Вася потерял не статус главного на свете. Он потерял простой статус.
Ну хоть кто то пояснил кто есть Уткин на самом деле. А то его нытье и похвала от недалеких любителей Уткина достали!
чердака надо оформить на ху
Раздражает этот Черданцев.
Прекрасного комента Г.Орлова вообще бы удалить на пенсию!
Вряд ли Чердак "попался на розыгрыш", скорее всего спланированный выбор позиции на стороне Канделаки.
Какой прекрасный змеиный клубок. Сборище тридваразов, в начальники которым, прислали старую, изрядно потасканную прости господи.
Вы очень строги к красавице Канделаки. Кому-то она может и не нравится - а вот людям с кошельком она просто в радость. Начиная с Керимова.
Ну и должны же в благодарность миллиардеры как-то её вознаграждать. Не плюшевого же мишку ей дарить!
Вот и получилось, что Тина себе наcoсала на телеканал. Щебетунья )
Сосунья :))))
ЧЕРДАК, ТИНА БОЛОТНАЯ И ЖИРНЫЙ УТКА.