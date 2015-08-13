Еременко: «Спартак» сейчас на ходу»

Вроде "ответить" нажимал...
Тут не соглашуся завтра матч пройдет и узнаем а так думаю либо победа цска или ничья так как и спартак тоже на ходу
Заранее жаль ЦСКА !
Да расформировать этот цирк Спартаковский, сколько можно, то с крыш прыгают то обожрутся бормотана и шарфами в футболистов кидают, хватит уже балаган разводить, пора прикрывать спартачек и всю эту секту!
Вот завтра Армейцы опустят Спартак на законное СПАРТАКОВСКОЕ 8 МЕСТО!!
В этом матче коням только и рассчитывать на очередной левый пеналь с последующей сушкой игры
Аха-ха, шутник ))) Когда защитник амкара в волейбол играл тоже левый пеналь был? Пожарят кони мясца)))))
один чистый в пятилетку
Да ладно тебе, хорош)))Вот Паршивлюк с ЦСКА симулировал конкретно, а ЦСКА спартачам обычно без пеналей накидывает))
За последние 10 игр одна явная победа-прямо обнакидались я смотрю
5-1 не явная?
Да как то он показательно рукой цепанул-задумайтесь.Почему бы это?
Ты про какой год то вспомнил???Читай внимательнее что я писал!!!
2008 год 7 лет назад
Вперед ЦСКА! Подтвердим очередной раз что мы короли Москвы!
Болеем за ничью!