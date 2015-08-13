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    Еременко: «Спартак» сейчас на ходу»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака». Игрок отметил, что соперник сейчас на ходу, а с настроем у игроков ЦСКА проблем не будет.
    «Думаю, "Спартак" в любом состоянии настраивает максимально. Особенно – если ты игрок ЦСКА. Все очень ждут этот матч, думаю, очень интересно будет.
    Сейчас все-таки начало сезона. Если, конечно, на таблицу посмотреть, то они тоже хорошо очки набрали. Это очень интересно будет! Они на ходу сейчас, мы все матчи в чемпионате России выиграли. Так что в хорошее время этот матч состоится!», - сказал Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2015 10:29
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7864

      Томик 14 августа 2015, 14:08

      Вроде "ответить" нажимал...

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      Рейтинг: +7864

      Томик 14 августа 2015, 14:07

      Всё когда то в первый раз бывает. Ведь и буквы не знал поди, а тут шустришь теперь.

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      Рейтинг: +10

      Лунтик цска 13 августа 2015, 21:14

      Тут не соглашуся завтра матч пройдет и узнаем а так думаю либо победа цска или ничья так как и спартак тоже на ходу

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      Рейтинг: +20

      Qweas 13 августа 2015, 20:15

      Заранее жаль ЦСКА !

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      Рейтинг: +81

      zeni 13 августа 2015, 18:48

      Да расформировать этот цирк Спартаковский, сколько можно, то с крыш прыгают то обожрутся бормотана и шарфами в футболистов кидают, хватит уже балаган разводить, пора прикрывать спартачек и всю эту секту!
      Вот завтра Армейцы опустят Спартак на законное СПАРТАКОВСКОЕ 8 МЕСТО!!

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      Рейтинг: +81

      zeni > zeni 13 августа 2015, 18:49

      4-0!!! Ну как всегда.

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      Рейтинг: +20

      Qweas > zeni 13 августа 2015, 20:14

      Это болезнь - разговраивать сам со собой.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 13 августа 2015, 16:20

      В этом матче коням только и рассчитывать на очередной левый пеналь с последующей сушкой игры

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > komandos99 13 августа 2015, 16:26

      Аха-ха, шутник ))) Когда защитник амкара в волейбол играл тоже левый пеналь был? Пожарят кони мясца)))))

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      Рейтинг: +65

      komandos99 > Serhio1010 13 августа 2015, 16:29

      один чистый в пятилетку

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > komandos99 13 августа 2015, 16:31

      Да ладно тебе, хорош)))Вот Паршивлюк с ЦСКА симулировал конкретно, а ЦСКА спартачам обычно без пеналей накидывает))

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      Рейтинг: +65

      komandos99 > Serhio1010 13 августа 2015, 16:39

      За последние 10 игр одна явная победа-прямо обнакидались я смотрю

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > komandos99 13 августа 2015, 16:54

      5-1 не явная?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Serhio1010 13 августа 2015, 18:45

      Да как то он показательно рукой цепанул-задумайтесь.Почему бы это?

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      Рейтинг: +65

      komandos99 > Serhio1010 13 августа 2015, 20:46

      Ты про какой год то вспомнил???Читай внимательнее что я писал!!!

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      Рейтинг: +28

      05 dag > komandos99 13 августа 2015, 21:34

      2008 год 7 лет назад

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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes 13 августа 2015, 15:21

      Вперед ЦСКА! Подтвердим очередной раз что мы короли Москвы!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 августа 2015, 14:20

      ЦСКА должен показать Спартаку где его место.

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Dgad 13 августа 2015, 16:12

      Ну да. Проиграть и вывести соперника минимум на 3-е место.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Dgad 13 августа 2015, 18:46

      Однозначно выше вас.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 13 августа 2015, 14:17

      Болеем за ничью!

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 августа 2015, 12:48

      удачи и победы спартаку!!!

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