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    «Манчестер Юнайтед» хочет включить Эванса в сделку по Стоунсу

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают борьбу за защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Манкунианцы предложили «ирискам» включить в сделку защитника Джонни Эванса, не имеющего постоянной игровой практики в команде ван Гаала.

    По информации английских СМИ, «Эвертон» уже дважды отклонил предложение «Челси» купить футболиста за 28 и 36,5 миллиона евро.

    Источник: ESPN Soccernet

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    13.08.2015 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 13 августа 2015, 15:33

      сомнительно конечно, что в условиях современного футбола Стоунз проведет всю карьеру в Эвертоне. но укреплять центр обороны ирискам надо кем-то поувереннее

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 13 августа 2015, 14:09

      Врятли он Эванс интересен Эвертону.

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