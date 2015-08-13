«Манчестер Юнайтед» хочет включить Эванса в сделку по Стоунсу

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» продолжают борьбу за защитника «Эвертона» Джона Стоунса. Манкунианцы предложили «ирискам» включить в сделку защитника Джонни Эванса, не имеющего постоянной игровой практики в команде ван Гаала.

По информации английских СМИ, «Эвертон» уже дважды отклонил предложение «Челси» купить футболиста за 28 и 36,5 миллиона евро.

