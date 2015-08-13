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    Во Франции девочка выиграла для отца 20000 угадав исходы 12 матчей

    Девятилетняя французская девочка Люси Кутюр помогла своему папе выиграть почти двадцать тысяч евро на футбольном тотализаторе.Её отец, Венсан Кутюр купил лотерейный билет, посвященный старту чемпионата Франции и предложил определить исходы пятнадцати матчей, которые были там указаны.
    Не интересующаяся футболом Люси смогла угадать исходы 12 матчей, и это позволило ей вместе с отцом получить призовой выигрыш в размере 19765 евро. Лотерейный билет обошелся Венсану Кутюру в один евро.

    Маленькая девочка выиграла для отца 20 тысяч евро на ставках - изображение 1

    Источник: Footboom

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    13.08.2015 09:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      BM7 13 августа 2015, 15:09

      20000 угадав. Каких угадав, думаю? Запятую-то поставьте, ну.

      0
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      Рейтинг: +9

      alex-tut 13 августа 2015, 12:01

      Экстрасенс?

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      Рейтинг: +244

      Grelas 13 августа 2015, 11:18

      Даешь эту девочку вместо Тины Канделаки! Вот где спортивный профессионал.)

      0
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      Рейтинг: +10

      Azik27 13 августа 2015, 10:56

      Хорош)))

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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 13 августа 2015, 10:36

      Папа сначала подумал, что она не смыслит ничего в футболе, за то, что та выбрала Вест Хэм

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      Рейтинг: +10

      atacante 13 августа 2015, 10:23

      Круто

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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov 13 августа 2015, 09:30

      охренеть

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