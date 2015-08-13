Во Франции девочка выиграла для отца 20000 угадав исходы 12 матчей

Девятилетняя французская девочка Люси Кутюр помогла своему папе выиграть почти двадцать тысяч евро на футбольном тотализаторе.Её отец, Венсан Кутюр купил лотерейный билет, посвященный старту чемпионата Франции и предложил определить исходы пятнадцати матчей, которые были там указаны.

Не интересующаяся футболом Люси смогла угадать исходы 12 матчей, и это позволило ей вместе с отцом получить призовой выигрыш в размере 19765 евро. Лотерейный билет обошелся Венсану Кутюру в один евро.