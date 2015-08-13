Сени забил 130-й гол в карьере

Знаменитый голкипер-бомбардир «Сан-Паулу» Рожерио Сени забил свой очередной гол. На 27-й минуте матча 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сан-Паулу» на выезде встречается с «Фигейренсе» 42-летний страж ворот «трeхцветных» реализовал пенальти.

Рожерио с 130 забитыми мячами является самым результативным вратарем в истории мирового футбола. На счету его не менее известного коллеги по амплуа чилийца Хосе Луиса Чилаверта, завершившего карьеру 10 лет назад, 62 точных удара.