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    Сени забил 130-й гол в карьере

    Знаменитый голкипер-бомбардир «Сан-Паулу» Рожерио Сени забил свой очередной гол. На 27-й минуте матча 18-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Сан-Паулу» на выезде встречается с «Фигейренсе» 42-летний страж ворот «трeхцветных» реализовал пенальти.

    Рожерио с 130 забитыми мячами является самым результативным вратарем в истории мирового футбола. На счету его не менее известного коллеги по амплуа чилийца Хосе Луиса Чилаверта, завершившего карьеру 10 лет назад, 62 точных удара.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 09:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      armbarm 13 августа 2015, 21:22

      Мой любимый вратарь!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      Goll-Futboll 13 августа 2015, 10:10

      Красава

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      easloko 13 августа 2015, 10:07

      Дайте эту статью кокорину прочесть.

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