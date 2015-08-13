Генеральный директор «Динамо» Киев: «Переговоров по Гармашу не ведем»

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал появившуюся информацию о якобы скором переходе полузащитника команды Дениса Гармаша в "Бешикташ".

"Это бред и провокация — все, что я могу сказать по данному поводу. Никаких переговоров с клубами из Турции, а тем более по Гармашу, который недавно восстановился после травмы и на которого рассчитывают в нашей команде, не было. Тот, кто это придумал, наверное, даже не понимает, скажем так, субординации в футбольном клубе, когда и как происходят определенные вещи.

Перед стартом сезона главный тренер решает, кто ему нужен в команде, какие позиции требуют усиления. Все это согласовывается с президентом. Никто другой по своей инициативе не может вести переговоры. Повторюсь, считаю это провокацией, чтобы создать нехорошие отношения между футболистом, тренером, мной и президентом клуба. "Динамо" сейчас набирает, хорошо входит в сезон, и, может, кому-то это не нравится", - считает Чохонелидзе.