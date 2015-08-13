«Локомотив» не получал бумаг по Буссуфа

Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов заявил, что его клуб не получал никаких официальных предложений о продаже полузащитника Мубарака Буссуфа.

«Пока мне бы не хотелось давать комментарии относительно будущего Буссуфа. Когда появится какая-то конкретика, тогда я смогу что-то прокомментировать, а сейчас пока конкретики нет. Соответствует ли действительности информация о том, что «Андерлехт» сделал новое предложение «Локомотиву» о трансфере игрока? Пока информация такова, что я не получал никаких бумаг. Поэтому и комментировать на данный момент нечего», - сказал Котов.