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    «Локомотив» не получал бумаг по Буссуфа

    Спортивный директор московского «Локомотива» Кирилл Котов заявил, что его клуб не получал никаких официальных предложений о продаже полузащитника Мубарака Буссуфа.

    «Пока мне бы не хотелось давать комментарии относительно будущего Буссуфа. Когда появится какая-то конкретика, тогда я смогу что-то прокомментировать, а сейчас пока конкретики нет. Соответствует ли действительности информация о том, что «Андерлехт» сделал новое предложение «Локомотиву» о трансфере игрока? Пока информация такова, что я не получал никаких бумаг. Поэтому и комментировать на данный момент нечего», - сказал Котов.

    Источник: Eurofootball

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    13.08.2015 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +254

      Vector 14 августа 2015, 14:54

      Котов, ты ещё на спортивный директор??

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