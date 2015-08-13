Аленичеву понравилась игра за Суперкубок УЕФА

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку вторничному матчу за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» (5:4).

«Мне матч за Суперкубок УЕФА очень понравился. Это настоящее зрелище. Такой футбол любит Сергей Галицкий. Однако вчера поймал себя на мысли, если «Спартак» и ЦСКА в дерби покажут такой же футбол, как вчера «Барселона» и «Севилья», что скажут эксперты? Вряд ли они будут довольны игрой «Спартака» в обороне. С другой стороны, будут довольны болельщики. Понимаю, сколько камней в меня полетит, если «Спартак» пропустит четыре мяча. Но мы играем для зрителей, и будет здорово, если «Спартак» победит с таким счётом. Если моя команда каждую игру будет выигрывать со счётом 5:4 — я согласен», - заявил наставник.