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    Аленичеву понравилась игра за Суперкубок УЕФА

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев дал оценку вторничному матчу за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей» (5:4).

    «Мне матч за Суперкубок УЕФА очень понравился. Это настоящее зрелище. Такой футбол любит Сергей Галицкий. Однако вчера поймал себя на мысли, если «Спартак» и ЦСКА в дерби покажут такой же футбол, как вчера «Барселона» и «Севилья», что скажут эксперты? Вряд ли они будут довольны игрой «Спартака» в обороне. С другой стороны, будут довольны болельщики. Понимаю, сколько камней в меня полетит, если «Спартак» пропустит четыре мяча. Но мы играем для зрителей, и будет здорово, если «Спартак» победит с таким счётом. Если моя команда каждую игру будет выигрывать со счётом 5:4 — я согласен», - заявил наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 00:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 13 августа 2015, 10:31

      Сказки, чтобы забить 9 мячей за матч, нужно уметb играть в атаке, даже если оборона тупит

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      Рейтинг: +126

      B o O m > Killofwrath 13 августа 2015, 10:43

      вот именно, такой футбол никогда Спартак в своей жизни не покажет...только Барселона способна летать на таком инопланетном уровне

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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 13 августа 2015, 08:32

      Игра с цска покажет

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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 13 августа 2015, 07:42

      Я искренне рад к оптимизму Аленичева,но это рано для Вас,сравниваться с грандами.У Вас нету игры ,Сумбур,извините болелшики...

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      Рейтинг: +729

      deimos88 > Go-o-ol 13 августа 2015, 08:22

      Он сравнивает не команды, он сравнивает счет игры..

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      Рейтинг: +126

      B o O m > deimos88 13 августа 2015, 10:45

      одно и то же, никогда такой счёт не будет у Спартака))...их какой-то Терек уничтожил в прошлом сезоне позорно, а тут уж про ЦСКА разговоры...

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