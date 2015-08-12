Роскомнадзор закрыл сайты с нелегальными трансляциями

Роскомнадзор самая антинародная организация.
К тому же на этих сайтах смотрели не только матчи от Лиги ТВ, но и другие, не транслируемые НТВ+ матчи.
Роскомнадзор сделал официальное заявление по поводу блокировки двух сайтов с нелегальными спортивными трансляциями.
«На основании определений Мосгорсуда, принятых в рамках антипиратского законодательства по заявлениям правообладателя ООО «ЛИГА-ТВ», Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайтам livetv.sx и aliez.tv, которые осуществляют нелегальные трансляции телеканала «Наш футбол».