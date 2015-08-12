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    Роскомнадзор закрыл сайты с нелегальными трансляциями

    Роскомнадзор сделал официальное заявление по поводу блокировки двух сайтов с нелегальными спортивными трансляциями.

    «На основании определений Мосгорсуда, принятых в рамках антипиратского законодательства по заявлениям правообладателя ООО «ЛИГА-ТВ», Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайтам livetv.sx и aliez.tv, которые осуществляют нелегальные трансляции телеканала «Наш футбол».

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2015 22:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +532

      Бан 13 августа 2015, 06:23

      Роскомнадзор самая антинародная организация.
      К тому же на этих сайтах смотрели не только матчи от Лиги ТВ, но и другие, не транслируемые НТВ+ матчи.

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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 13 августа 2015, 01:00

      Пфф, да мы и другой способ смотреть найдём
      Клоуны, русского человека и его жажду халявы не победить

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > PFC CSKA MOSCOW 13 августа 2015, 03:59

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 13 августа 2015, 00:49

      А легальные это платные и где мальчишке из деревни посмотреть футбол? О какой популярности футбола говорят чиновники. Да спорт у нас весь продан, спорт у нас только для избранных!

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 13 августа 2015, 00:10

      ребят, если что livefootball ws есть
      его вроде пока не заблокировали

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      Рейтинг: +16

      La-Liga 12 августа 2015, 23:45

      Зачем????!!!!! То есть на народ наплевать?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 12 августа 2015, 23:09

      Пусть лучше сайты закрывают, чем сопки блокируют, потому что первое можно обойти за 2 секунды.

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      Рейтинг: +33709

      zra78 12 августа 2015, 23:03

      Всё для людей, плиать

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