Роскомнадзор закрыл сайты с нелегальными трансляциями

Роскомнадзор сделал официальное заявление по поводу блокировки двух сайтов с нелегальными спортивными трансляциями.

«На основании определений Мосгорсуда, принятых в рамках антипиратского законодательства по заявлениям правообладателя ООО «ЛИГА-ТВ», Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайтам livetv.sx и aliez.tv, которые осуществляют нелегальные трансляции телеканала «Наш футбол».