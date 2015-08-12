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    «Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов

    Стала известна примерная сумма, которую получит московское «Динамо» за продажу своего нападающего Александра Кокорина в санкт-петербургский «Зенит». Она равняется восьми миллионам евро. Изначально москвичи требовали 20 миллионов, но сине-бело-голубые сделали отсылку на скоро истекающий контракт игрока. Получать форвард в Северной Пальмире будет не меньше, чем в Москве, - четыре с половиной миллиона евро за сезон (322 миллиона рублей).

    Кроме того, «Зенит», вероятно, отдаст в «Динамо» какого-то из своих футболистов.

    Источник: Известия

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    12.08.2015 22:07
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 14 августа 2015, 05:31

      А как же лимит по зарплате?

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      Рейтинг: +11

      kasper1979 13 августа 2015, 13:30

      кержакова в динамо

      0
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      Рейтинг: +10

      muslim.095 13 августа 2015, 13:25

      Да терек его купить

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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 13 августа 2015, 12:51

      26 лямов в месяц) неплохо)

      0
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      Рейтинг: +10

      Конёк Ебунёк 13 августа 2015, 12:31

      Да кто ж его купит???

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 13 августа 2015, 12:29

      он нам не нужен,, зря Рондон ушел

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 августа 2015, 11:12

      Вот это поворот, как то все скоро лопнет наверное в сените..

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Red-White Sakhalin 13 августа 2015, 12:22

      Молчи,спортаг

      -1
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      Рейтинг: +12

      Verty 13 августа 2015, 11:09

      Все таки у Кокорина выдающийся агент. Так приподнести какашку что бы она показалась тортом, который все схавают, это просто ... невероятно.

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      Рейтинг: +14

      batya13 13 августа 2015, 11:03

      этот кривоногий и 50 лямов не заслуживает

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      Рейтинг: +16

      Viktor26 13 августа 2015, 11:01

      Нужно адекватно оценивать свои возможности,в прошлом сезоне он и близко не бал в таблице бомбардиров,а для напа. кол-во забитых мячей основная характеристика

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