«Динамо» получит за Кокорина восемь миллионов

Стала известна примерная сумма, которую получит московское «Динамо» за продажу своего нападающего Александра Кокорина в санкт-петербургский «Зенит». Она равняется восьми миллионам евро. Изначально москвичи требовали 20 миллионов, но сине-бело-голубые сделали отсылку на скоро истекающий контракт игрока. Получать форвард в Северной Пальмире будет не меньше, чем в Москве, - четыре с половиной миллиона евро за сезон (322 миллиона рублей).

Кроме того, «Зенит», вероятно, отдаст в «Динамо» какого-то из своих футболистов.