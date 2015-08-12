Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Пусть Песьяков отбивает чем угодно — хоть головой»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин поделился мыслями по поводу трансфера вратаря московского «Спартака» Сергея Песьякова в дагестанский коллектив на правах аренды.

    «Песьяков – достаточно опытный вратарь, играл в основном составе «Спартака». Это раз. Во-вторых, он имеет практику, провел в этом сезоне несколько матчей за «Спартак-2», наблюдал за ним в ФНЛ. А еще Сергей – россиянин, в условиях лимита это тоже немаловажно. Приглашение этого игрока - инициатива клуба. Будет ли он первым номером «Анжи»? Посмотрим. Это только от него самого зависит. Говорят, Песьяков хорошо играет ногами? И ими важно хорошо играть, и руками. Пусть хоть головой отбивает! Как угодно. Главное, чтоб мячи не пропускал!», - заявил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 августа 2015, 11:13

      Вау, Серега, играй как всегда, мяч летит, закрывай глаза..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Beger 12 августа 2015, 22:34

      Лучше купили бы пару центральных защитников@@@

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11