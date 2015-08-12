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    Глава спорткомитета Казани: «В футболе творится вакханалия»

    Начальник спорткомитета Казани Ильгиз Фахриев дал оценку ситуации, которая царит сейчас в отечественном футболе и хоккее.

    «Я думаю, что ту вакханалию, которая сегодня существует в нашем футболе и хоккее с контрактами игроков, нужно прекратить. Это не дело, вся страна живет в одной экономической ситуации, а футболисты и хоккеисты – в другой. А на трибунах за ним наблюдают, условно, сто-сто пятьдесят человек, ну, тысяча человек, а на поле бегают долларовые миллионеры. Кому это нужно? Для кого это делается? Я за адекватное вознаграждение спортсменам. Если к нам приезжает легионер, то он должен быть на две головы выше местного, а когда он всего лишь чуть-чуть сильнее нашего, это не дело. И наших мы не отпугнем, ведь никто из российских футболистов сейчас не играет за границей в топовых клубах, значит, не нужны. А у нас можно потратиться лишь на сильных по-настоящему легионеров, чтобы вокруг них был коллектив своих воспитанников», - заявил чиновник.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    12.08.2015 20:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 13 августа 2015, 18:17

      Времена СССР "висели" на заводах токарями и получали премии за выигрыши , никто не плакал и играли от души и для людей.

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      Рейтинг: +17

      Medium 33 13 августа 2015, 14:24

      +100500 все в точку!!!! Самого эти же мысли давно посещают! 11 нулей на поле, а на банковских счетах суммы с 11-ю нулями!

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 13 августа 2015, 10:08

      А ведь прав.Но это все разговоры,где дела.
      Зарплата Кокорина в Зените будет 220 млн.
      Дядюн в Динамо заработал 140 млн+подъемные 57 млн.За чтоооо?

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 13 августа 2015, 00:44

      Да они особо и не бегают, может просто быстро ходят а куда торопиться то? Жизнь удалась и надо беречь здоровье!

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 августа 2015, 23:55

      Ключевая фраза - "заявил чиновник".

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 23:24

      все правильно сказал только одно забыл-а на чем распил проводить))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 21:32

      мы все тут говорим о какихъ то потолках а Зенит во преки всему собирается дать Кокорину 4.5 млн евро в год ну не бред ли это и за что он за год забьет 4.5 мяча

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 21:30

      это не только в футболе или хоккее это везде и повсюду на любом предприятии тот кто работает и приносит пользу получает в десятки раз меньше чем те кто просто ходит на работу попитиь чайку и посплетничать и прежде всего надо урезать зарплату чиновникам и депутатам в Думе за что они имеют такие доходы что они такого делают что в стране от их деятельности становится лучше

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      Рейтинг: +335

      Поц 12 августа 2015, 21:11

      Надо понизить зарплату в 10 раз. Кто против, пусть ищут, где лучше. Учитывая уровень наших футболистов, устроиться в Европе смогут 10-15 человек, остальные всё равно останутся.

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      Рейтинг: +91

      Vector-B B > Поц 13 августа 2015, 02:44

      Если будут получать 10 раз меньше,то придется работать в 10 раз больше ,так, а кого это устроит?)

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