Глава спорткомитета Казани: «В футболе творится вакханалия»

Начальник спорткомитета Казани Ильгиз Фахриев дал оценку ситуации, которая царит сейчас в отечественном футболе и хоккее.

«Я думаю, что ту вакханалию, которая сегодня существует в нашем футболе и хоккее с контрактами игроков, нужно прекратить. Это не дело, вся страна живет в одной экономической ситуации, а футболисты и хоккеисты – в другой. А на трибунах за ним наблюдают, условно, сто-сто пятьдесят человек, ну, тысяча человек, а на поле бегают долларовые миллионеры. Кому это нужно? Для кого это делается? Я за адекватное вознаграждение спортсменам. Если к нам приезжает легионер, то он должен быть на две головы выше местного, а когда он всего лишь чуть-чуть сильнее нашего, это не дело. И наших мы не отпугнем, ведь никто из российских футболистов сейчас не играет за границей в топовых клубах, значит, не нужны. А у нас можно потратиться лишь на сильных по-настоящему легионеров, чтобы вокруг них был коллектив своих воспитанников», - заявил чиновник.