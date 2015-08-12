Промес: «Покажем ЦСКА, что времена изменились»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий перед пятничным поединком пятого тура РФПЛ против ЦСКА.

«Конечно, я слежу за ЦСКА. Это серьезная сила в российском чемпионате. Видел их последний матч в квалификации Лиги Чемпионов со «Спартой». ЦСКА умеет бороться до конца. Все понимают, что это за игра. Жду - не дождусь дерби. В защите у «армейцев» опытные игроки. У «Спартака» есть преимущество в скорости. Уверен, мы найдем рецепт, как победить. Это будет трудно. Но на своем стадионе мы постараемся добиться успеха. У ЦСКА качественный состав и нет текучки кадров. Стабильный состав ЦСКА представляет из себя серьезную силу. Основные изменение произошли в «Спартаке». В первую очередь изменился стиль игры. Мы обрели уверенность. Не знаю, что будет в концовке, но мы должны занять высокое место в турнирной таблице.

Неприятно вспоминать болезненное поражение от ЦСКА (0:4). Не готов мириться с тем, что мы проигрываем дерби. Уверен, мы покажем «армейцам», что времена изменились. Такой же результат уже не повторится. Это будет другая игра. Помню свой первый матч на выезде с ЦСКА. Это страсть, адреналин на трибунах и на поле. Дерби между «Спартаком» и ЦСКА — это битва не на жизнь, а не смерть. Нужно отдать максимум сил, отдать душу на поле, чтобы победить», - сказал голландец.