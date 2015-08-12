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    Промес: «Покажем ЦСКА, что времена изменились»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий перед пятничным поединком пятого тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Конечно, я слежу за ЦСКА. Это серьезная сила в российском чемпионате. Видел их последний матч в квалификации Лиги Чемпионов со «Спартой». ЦСКА умеет бороться до конца. Все понимают, что это за игра. Жду - не дождусь дерби. В защите у «армейцев» опытные игроки. У «Спартака» есть преимущество в скорости. Уверен, мы найдем рецепт, как победить. Это будет трудно. Но на своем стадионе мы постараемся добиться успеха. У ЦСКА качественный состав и нет текучки кадров. Стабильный состав ЦСКА представляет из себя серьезную силу. Основные изменение произошли в «Спартаке». В первую очередь изменился стиль игры. Мы обрели уверенность. Не знаю, что будет в концовке, но мы должны занять высокое место в турнирной таблице.

    Неприятно вспоминать болезненное поражение от ЦСКА (0:4). Не готов мириться с тем, что мы проигрываем дерби. Уверен, мы покажем «армейцам», что времена изменились. Такой же результат уже не повторится. Это будет другая игра. Помню свой первый матч на выезде с ЦСКА. Это страсть, адреналин на трибунах и на поле. Дерби между «Спартаком» и ЦСКА — это битва не на жизнь, а не смерть. Нужно отдать максимум сил, отдать душу на поле, чтобы победить», - сказал голландец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 19:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 12 августа 2015, 22:45

      а что он для этого делает???комментирует усиление и могущества ЦСКА и надеется на победу ))))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Слуцкий 12 августа 2015, 23:34

      В пятницу поговорим.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 22:44

      А давайте в пятницу после игры говорить-а то слюней и соплей много,а смысл? Пятница ждет вас.

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      Рейтинг: +24

      tims 12 августа 2015, 21:42

      "... покажем "армейцам", что времена изменились" - сказал Промес, повернулся и встал в привычную для себя позу... А вобще это интервью откровенная туфта. У Квинси совершенно корявая речь и маловато мозгов даже для подобного анализа игры...

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      Рейтинг: +17

      staronnik 12 августа 2015, 21:05

      Шо?! Опять?! Старая песня из года в год)

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      Рейтинг: +24994

      bset 12 августа 2015, 20:55

      Ему неприятно 0:4 вспоминать, а кому-то вспоминать 1:5...

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      Рейтинг: +210

      azar80 > bset 12 августа 2015, 22:33

      А кому то 6:0

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      Рейтинг: +13

      MGAN14 12 августа 2015, 20:55

      Вперед Спартак!!! ОуКБ

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 20:43

      Посмотрим что вы в пятницу визжать будете после игры-а то распетушились здесь.Хотя у вас есть очень сильный игрок-Гинер зовут его-но если вам опять пенальти не надают-по спортивному вам ничего не светит.

      -1
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      Рейтинг: +10

      cska-78 > Диктор 12 августа 2015, 22:01

      Захлопнись про пенальти!
      Вы в прошлом сезоне за счет Паршивого дельфина выехали в первой игре, а во втором круге вам без всяких пенальти полную авоську напихали!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > cska-78 12 августа 2015, 22:37

      Чемпионы чемпионата по пенальти-голос подали.Фу вы не спортивная команда-вы финансовый проект Гинера.

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      Рейтинг: +210

      azar80 > cska-78 12 августа 2015, 22:37

      А кто в той игре после пенальти мешал забивать вашим корявым футболистикам

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 12 августа 2015, 20:16

      ну прям уверенности хоть отбавляй !!! сколотили за 3 дня команду !!!

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      Рейтинг: +210

      azar80 > бомбардирушка 12 августа 2015, 22:35

      Видели в играх со Спартой как ваша давно сколоченная защита играла

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > azar80 13 августа 2015, 19:25

      а твою когда увидим в евро кубках??? или тока на записях???

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      Рейтинг: +36

      salonik 12 августа 2015, 20:07

      Хороший, адекватный парень, удачи ему всегда, только не в матче с нами.

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      Рейтинг: +15

      Kotljar01 12 августа 2015, 20:05

      ещё раз 0 4

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