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    Игра «Рубин» - «Зенит» состоится на день позднее

    По данным источника, поединок шестого тура РФПЛ между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом», как и предполагалось ранее, состоится не 23-го, а 24-го августа. Причина — участие татарстанской команды в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч в его рамках россияне проведут 20-го числа сего месяца в македонском Скопье против местных «Работничков».

    Напомним, что по аналогичной причине была перенесена встреча пятого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 19:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 13 августа 2015, 09:55

      Ну и правильно !!!

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      Рейтинг: +29

      Лобстер 12 августа 2015, 20:03

      да если б коням не переносили в обмен на слуцкого для сборной то никакого переноса не было бы и в помине...просто они типа не хотят палиться а на самом деле все просто очевидно...

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 12 августа 2015, 19:40

      ну слава богу а то поросята да бомжи на говно извелись !!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > бомбардирушка 12 августа 2015, 20:55

      Слепошара, прочитай внимательно

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      Рейтинг: +14

      Viola > бомбардирушка 12 августа 2015, 21:26

      ты совсем идиот что ли, чурка с глазами???????????????

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Viola 12 августа 2015, 22:55

      - Швейк, Вы идиот?
      -Так точно, господин поручик, полный идиот!

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      Рейтинг: +365

      n272nm > бомбардирушка 13 августа 2015, 10:40

      Иногда лучше жевать, чем говорить. :))))

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