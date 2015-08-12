Игра «Рубин» - «Зенит» состоится на день позднее

По данным источника, поединок шестого тура РФПЛ между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом», как и предполагалось ранее, состоится не 23-го, а 24-го августа. Причина — участие татарстанской команды в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч в его рамках россияне проведут 20-го числа сего месяца в македонском Скопье против местных «Работничков».

Напомним, что по аналогичной причине была перенесена встреча пятого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.