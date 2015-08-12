Ромуло не сыграет против ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Ромуло, скорей всего, не примет участие в дерби против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. Напомним, бразилец пропустил предыдущую игру красно-белых в Самаре против местных «Крыльев Советов» из-за ангины.

Как сообщается, сегодня Ромуло впервые провел беговую тренировку на газоне, восстановление полузащитника происходит в ускоренном темпе, но его участие в матче с армейцами на данный момент исключено.

