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    Ромуло не сыграет против ЦСКА

    Полузащитник московского «Спартака» Ромуло, скорей всего, не примет участие в дерби против ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России. Напомним, бразилец пропустил предыдущую игру красно-белых в Самаре против местных «Крыльев Советов» из-за ангины.

    Как сообщается, сегодня Ромуло впервые провел беговую тренировку на газоне, восстановление полузащитника происходит в ускоренном темпе, но его участие в матче с армейцами на данный момент исключено.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 23:37

      Не велика потеря.На мой взгляд он сейчас слабейшее звено полузащиты,в команде.

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