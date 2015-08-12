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    Комков: «Парфенову близок атакующий футбол»

    Полузащитник «Тосно» Михаил Комков прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Дмитрия Парфенова.

    - Надеялись, что назначат хорошего тренера, который будет проповедовать атакующий футбол, - приводит слова полузащитника корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко. - Парфенов — спартаковец, которому близок именно такой стиль. Есть ли различия в тренировочном процессе? Знаете, нам сегодня только представили нового наставника, так что пока все было лишь в ознакомительном режиме. Нам, после не столь удачного начала первенства ФНЛ, надо выходить и в каждой встрече стараться добиваться успеха. Вне зависимости от того, кто руководит командой.

    - Руководство не собирается менять цели на сезон после провала на старте?

    - Не думаю, что клуб будет менять планы после шести туров. «Тосно» получил в свое распоряжение почти всех футболистов, которых искал, поэтому глупо было бы менять что-то сейчас. Постараемся приложить все усилия, чтобы как можно скорее изменить ситуацию в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 18:03
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