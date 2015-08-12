«Днепр» подтвердил переход Калинича в «Фиорентину»

Блін. Походу Фіалки не заберуть у нас Боріні....А Калінічу успіхів! Класно грав за Дніпро! Селезньов тепер, по суті, єдиний нап залишився....Зозуля травмований. Матеуса можна ще на вістря атаки ставити.
Днепропетровский «Днепр» подтвердил, что нападающий команды Никола Калинич в ближайшее время вылетит в Италию для завершения сделки по переходу в «Фиорентину».
Сообщается, что хорватский форвард уже попрощался с партнерами, тренерским штабом и руководством клуба, и не примет участия в игре 5 тура чемпионата Украины против «Шахтера».