«Днепр» подтвердил переход Калинича в «Фиорентину»

Днепропетровский «Днепр» подтвердил, что нападающий команды Никола Калинич в ближайшее время вылетит в Италию для завершения сделки по переходу в «Фиорентину».

Сообщается, что хорватский форвард уже попрощался с партнерами, тренерским штабом и руководством клуба, и не примет участия в игре 5 тура чемпионата Украины против «Шахтера».

