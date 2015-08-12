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    «Днепр» подтвердил переход Калинича в «Фиорентину»

    Днепропетровский «Днепр» подтвердил, что нападающий команды Никола Калинич в ближайшее время вылетит в Италию для завершения сделки по переходу в «Фиорентину».

    Сообщается, что хорватский форвард уже попрощался с партнерами, тренерским штабом и руководством клуба, и не примет участия в игре 5 тура чемпионата Украины против «Шахтера».

    Источник: Football Italia

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    12.08.2015 17:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 12 августа 2015, 17:56

      Блін. Походу Фіалки не заберуть у нас Боріні....А Калінічу успіхів! Класно грав за Дніпро! Селезньов тепер, по суті, єдиний нап залишився....Зозуля травмований. Матеуса можна ще на вістря атаки ставити.

      -1
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > SD-Podonok 12 августа 2015, 19:34

      В Днепре вообще сейчас не все будь здоров. Лидеры уходят, а на их место банально никого нету, да и никого особо покупать не собираются. Видно, что Коломойский урезал финансирование по полной программе. Прошла новость на укр.ресурсах, что Днепр в матче с ШД прибудет в этот же день, так как не выделили средств на отель. Плюс, Маркевич в одном из интервью сказал даже про проблемы полива газона или что то в этом роде. Боюсь, что мы теряем еще одного достойного конкурента в УПЛ и участника еврокубков. Очень обидно.

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > SD-Podonok 12 августа 2015, 19:41

      не заберут у ВАС Борини?...а чё Ливерпуль то знает,что он теперь у ВАС?..неужели в Черкассы перебрался?..you never walk alone на мове теперь поют у ВАС?..

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > SD-Podonok 12 августа 2015, 20:10

      впрочем,у Кэррола (у ЛЬЮИСА не у Энди) есть такие строчки: 'и хрюкотали зелюки как мумзики в МОВЕ'...поэтому не удивлюсь..)

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