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    Ди Мария: «У игроков «ПСЖ» есть чему учиться»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, этим летом перебравшийся во Францию из «Манчестер Юнайтед», уверен, что парижане помогут ему развиваться как футболисту.

    "Каждый день нужно учиться чему-то. У игроков уровня Ибрагимовича, Верратти, Тиагу Силвы, Кавани и других можно многому научиться. Я продолжу расти. Игрок до конца карьеры должен обретать опыт, улучшать игру. Постараюсь соответствовать всем игрокам «ПСЖ», чтобы продолжить свое развитие», — заявил новичок парижского клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      bfd 12 августа 2015, 19:09

      правильно, в скаме ж нечего ловить

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