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    «Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму

    Вслед за домашней формой, показанной болельщикам 1 августа, «Манчестер Юнайтед» представил и гостевой комплект, в котором команда сыграет уже в ближайшем матче с «Астон Виллой». «Красные дьяволы» одними из последних представили свою форму на новый сезон из-за того, что их предыдущий контракт с Nike истек только 31 июля.

    Гостевой комплект состоит из классической белой футболки с красными элементами и черных шорт. Гетры представлены также в белом цвете.

    Источник: Footyheadlines.com

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    12.08.2015 16:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      baltazar M-C 13 августа 2015, 11:06

      Как не одевайся сосо от Виллы придется по-любому !!!

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 21:13

      майка как майка

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2015, 19:12

      Эх дьяволята! Хочется увидеть в этой форме нового топ-напа.

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