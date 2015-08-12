«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму

Вслед за домашней формой, показанной болельщикам 1 августа, «Манчестер Юнайтед» представил и гостевой комплект, в котором команда сыграет уже в ближайшем матче с «Астон Виллой». «Красные дьяволы» одними из последних представили свою форму на новый сезон из-за того, что их предыдущий контракт с Nike истек только 31 июля.

Гостевой комплект состоит из классической белой футболки с красными элементами и черных шорт. Гетры представлены также в белом цвете.