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    Пименов: «Динамо» будет занимать место в середине таблицы»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал кадровые перестановки в команде, в том числе уход полузащитника Матье Вальбуэна.

    «Финансовое положение бело-голубых сейчас не самое лучшее, но это клуб с историей, и то, что произошло с «Торпедо», здесь не повторится. Единственное, в «Динамо» могут включить «режим экономии». Собственно, с этим и связано то, что из клуба уходят высокооплачиваемые игроки. Теперь в команде будет ставка на молодёжь и начнется так называемый «переходный период».

    Когда клуб покидают лидеры, это всегда тяжело. В команде нет такого человека, который мог бы заменить Вальбуэна и был бы близок к нему по уровню. На мой взгляд, «Динамо» в этом сезоне будет очень сложно бороться за медали. Как бы это жестко ни звучало, но я считаю, что при нынешних реалиях команда будет занимать место в середине таблицы», — сказал Пименов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 16:21
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