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    Спиридонов: «На каждого Думбия у «Спартака» есть свой Промес»

    Волейболист сборной России Алексей Спиридонов дал свой прогноз на предстоящий матч между «Спартаком» и ЦСКА в рамках пятого тура премьер-лиги.

    «Думаю, что «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 3:1. Верю, что красно-белые смогут очень сильно огорчить голкипера армейцев Игоря Акинфеева. «Спарта» же его в Лиге чемпионов стабильно наказывала, а в чемпионате он пока "сухой". Возвращение Думбия? Знаете, на ивуарийца у нас есть свой Промес», - приводит слова Спиридонова корреспондент “Бомбардира" Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 16:21
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 13 августа 2015, 09:58

      Вот кого забыли спросить !!!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 13 августа 2015, 08:16

      Обе команды на ходу, думаю будет результативная ничья.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 августа 2015, 04:05

      поживем-увидим,не надо шапкозакидательством заниматься
      недолго ждать осталось

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      Рейтинг: +9

      Серый0981 12 августа 2015, 23:33

      Поживем увидем.

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      Рейтинг: +15

      Kotljar01 12 августа 2015, 23:22

      Очень рано

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 12 августа 2015, 22:37

      На каждого Спиридонова есть свой Савин!Думбия промес все равно что Аршавин Роналдо!Промес типом как муса !Зе луиш еще как то с Думбией катируется но промес никак во первых он полузащитник а Думбия форвард!А прогноз на матч что гадать давайте ждать!

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      Рейтинг: +10

      SpaMo2015 12 августа 2015, 21:23

      Посмотрим коняшки))агрессивные вы больно,все свое получат,придет время и вы 4 безответных схватите,а учитывая кто у вас на воротах стоит,может и больше

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      Рейтинг: +52

      MK-42 12 августа 2015, 20:49

      Сравните заголовок и сам текст.Зачем так делать???

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      Рейтинг: +653

      RUSARM 12 августа 2015, 20:12

      Я не понимаю таких прогнозистов- яичко в 3,14 де,курочка в гнезде-а они уже со сковородочкой!!! Вот такие вот КБ быстрые!! Подождем и увидим!!!

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      Рейтинг: +12

      Kellevro 12 августа 2015, 20:07

      С большим будующим

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