Жители Волгограда выступили против легкоатлетических дорожек на новом стадионе

Жители Волгограда подписывают петиции с просьбой не изменять первоначальный проект «Арены Победа» и оставить стадион исключительно для проведения футбольных матчей.

Сегодня стало известно, что власти Волгограда планируют изменить план стадиона и приспособить его для проведения легкоатлетических соревнований, что повысит оккупаемость стадиона. Однако данное решение вызвало бурю негодования среди болельщиков «Ротора», которые хотят, чтобы стадион использовался для матчей их команды.