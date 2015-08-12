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    Жители Волгограда выступили против легкоатлетических дорожек на новом стадионе

    Жители Волгограда подписывают петиции с просьбой не изменять первоначальный проект «Арены Победа» и оставить стадион исключительно для проведения футбольных матчей.

    Сегодня стало известно, что власти Волгограда планируют изменить план стадиона и приспособить его для проведения легкоатлетических соревнований, что повысит оккупаемость стадиона. Однако данное решение вызвало бурю негодования среди болельщиков «Ротора», которые хотят, чтобы стадион использовался для матчей их команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      salonik 12 августа 2015, 19:26

      И правильно, не надо такого убожества!!! Должен быть чисто футбольный стадион, а не лужники, где все с биноклями сидели.

      0
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 12 августа 2015, 18:29

      Легкоатлетический стадион пробивают Лебедева и Исинбаева, две продажные шлюшки, которые немало усилий приложили к закрытию Ротора

      0
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      Рейтинг: +130

      RusUltras 12 августа 2015, 17:43

      оккупаемость от слова оккупант?

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