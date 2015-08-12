Шашков: «Веркаутерен полностью сосредоточен на работе в Самаре»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков считает, что главный тренер команды Франк Веркаутерен полностью сосредоточен на работе с российским клубом, несмотря на слухи, связывающие бельгийского специалиста с французским «Марселем».

«Буквально во вторник мы встречались с Франком и обсуждали трансферную политику «Крыльев». Он выражал заинтересованность в игроках для усиления состава. Я не заметил, чтобы он был отвлечен. Франк полностью сосредоточен на работе в Самаре. Официальных предложений ни от кого нам не поступало», - заявил Шашков.