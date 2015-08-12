Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кака: «Коутиньо сможет заменить Джеррарда»

    Полузащитник «Орландо Сити» Кака, известный по выступлениям за «Милан», уверен, что игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет заменить уехавшего в США Стивена Джеррарда.

    «Я большой фанат таланта Коутиньо, и он может сыграть большую роль в выступлениях «Ливерпуля» и сборной Бразилии. На него ложится большая ответственность в связи с борьбой «мерсисайдцев» за право вернуться в Лигу чемпионов, но он с этим справится. Один хороший игрок не заставит команду побеждать, но можно построить команду вокруг одного хорошего игрока. Он сможет заменить Джеррарда», — заявил Кака.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 13 августа 2015, 00:29

      Золотые слова :" один хороший игрок не заставит команду побеждать. "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 21:20

      Я тоже в это верю, но если дела не пойдут в гору, его просто перекупят из Ливерпуля... и тогда точно уже пипец прийдет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11