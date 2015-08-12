Кака: «Коутиньо сможет заменить Джеррарда»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака, известный по выступлениям за «Милан», уверен, что игрок «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет заменить уехавшего в США Стивена Джеррарда.

«Я большой фанат таланта Коутиньо, и он может сыграть большую роль в выступлениях «Ливерпуля» и сборной Бразилии. На него ложится большая ответственность в связи с борьбой «мерсисайдцев» за право вернуться в Лигу чемпионов, но он с этим справится. Один хороший игрок не заставит команду побеждать, но можно построить команду вокруг одного хорошего игрока. Он сможет заменить Джеррарда», — заявил Кака.