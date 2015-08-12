Титов: «Мне сказали, что пока я – «Феррари» без колес»

Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов рассказал о том, как проходит его просмотр в итальянском «Кьево».

«Последние дни я тренировался с молодежным составом «Кьево», который в прошлом году достойно выступил в примавере. По результатам сборов тренерским штабом «Кьево» будет принято решение о привлечении меня к тренировкам с основной командой. Речи о подписании контракта пока не идет, это только просмотр, который дается мне очень нелегко. Координатор от «Кьево» сеньор Пьерпаоло сказал, что пока я – «Феррари» без колес, но дальше этот «Феррари» наберет ход. Опять же со слов Пьерпаоло, в «Кьево» к тренировкам с основным составом системно привлекаются пять-шесть человек из молодежки», - поделился Титов.

