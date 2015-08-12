Шнейдерлин: «Я всю жизнь ждал этого момента»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин выразил уверенность в том, что он справится с давлением и ожиданиями от его игры за английский топ-клуб.

«Всю свою жизнь я усердно работал и шел к этому моменту. Я мог перейти в «Манчестер Юнайтед» ранее, но я был моложе и не был готов физически. Сейчас мне 25 лет, я набрался достаточно опыта и это шаг вперед для меня. Безусловно, сейчас от меня ждут гораздо большего, многие концентрируют на мне свое внимание, но меня не пугает это. Не могу дождаться показать всем на что я способен», - заявил француз.