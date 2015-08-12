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    Cодержание волгоградского стадиона «Арена-Победа» будет обходиться в 18 миллионов в месяц

    Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин поделился, что после чемпионата мира в центре Волгограда создадут спортивный кластер и содержание стадиона "Арена-Победа" после турнира будет обходиться в 18 миллионов рублей в месяц.

    «Практически в центре города у нас получится после 2018 года настоящий спортивный кластер. После мундиаля он станет базой для команды «Ротор». Нам предстоит разработать программу по эффективному использованию арены. Количество мест, возможно, будет уменьшено до 35 тысяч. Уже сейчас, на стадии строительства, рассматривается вариант оборудования беговых дорожек на стадионе, чтобы здесь могли заниматься легкоатлеты. Будут здесь и выступать звезды эстрады, проводиться другие зрелищные мероприятия, иначе мы не окупим затрат на содержание», - сказал Галушкин.

    Источник: ТАСС

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    12.08.2015 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +167

      астраханец 12 августа 2015, 16:41

      Не есть хорошая новость

      0
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 15:26

      думаю в Волгограде должна быть футбольная команда,также как и в Саратове и в Воронеже и вообще в ПФЛ должно быть 20 команд.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 15:07

      все понятно что после ЧМ он просто не нужен будет вот и спрашивается а на кой это все было надо только чтобы Путину перед миром покрасоваться

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