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    Гармаш близок к переходу в «Бешикташ»

    Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Гармаш может переехать в Турцию. Сообщается, что нынешний клуб 25-летнего хавбека близок к согласованию всех условий трансфера со стамбульским «Бешикташем». Сделка может быть совершена в ближайшее время.

    Денис Гармаш является воспитанником киевского клуба и провел в нем всю свою карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 14:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 12 августа 2015, 19:05

      Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе специально для Dynamo.kiev.ua категорически опроверг появившуюся в турецких СМИ информацию о якобы имевших место переговорах о переходе полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша в турецкий «Бешикташ».

      — Я ни с кем не разговаривал на эту тему, ни в Турции, ни в Украине. Это провокация. Потому что есть субординация. Перед началом сезона президентом клуба и главным тренером принимается программа, они решают. Честно говоря, я вообще никогда не вел переговоры ни с кем в течение семи лет, которые я нахожусь в «Динамо». Я ведь в Киев не из какого-то второстепенного клуба приехал, знаю, что такое закон. Каким образом какой-то генеральный директор или любой другой работник клуба может с кем-то вести переговоры, черт побери?! Это же нонсенс!

      В команде сейчас идет работа очень хорошо, мы постепенно прибавляем. Денис Гармаш постепенно набирает форму, входит в хорошее состояние. И кому-то это не нравится. Кто-то хочет создать хаос в «Динамо», между президентом, тренером, футболистами, мной, болельщиками. Вот таким образом ведется война. Повторю: я никогда никакие переговоры не веду, без президента такие дела вообще не делаются, но почему-то такие «новости» периодически появляются. Кстати, в последний раз — как раз перед нашим матчем с «Шахтером» за Суперкубок.

      А что касается Гармаша, то я его поддерживаю уже седьмой год. Еще когда я «Милан» привез в Киев на товарищеский матч, Дениса уже называли одним из самых одаренных футболистов. Как можно отказаться от такого игрока, когда нам играть в Лиге чемпионов?! — сказал Резо.

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