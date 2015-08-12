Гармаш близок к переходу в «Бешикташ»

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Гармаш может переехать в Турцию. Сообщается, что нынешний клуб 25-летнего хавбека близок к согласованию всех условий трансфера со стамбульским «Бешикташем». Сделка может быть совершена в ближайшее время.

Денис Гармаш является воспитанником киевского клуба и провел в нем всю свою карьеру.