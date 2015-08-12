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    На матче между «Спартаком» и ЦСКА ожидается аншлаг

    Несмотря на перенос встречи, матч между «Спартаком» и ЦСКА, как и ожидалось, пользуется большим спросом у болельщиков.

    Пресс-служба «красно-белых» заявляет, что все билеты на предстоящее дерби уже проданы. Некоторая часть билетов еще поступит в продажу, так как в настоящий момент они находятся в процессе возврата из-за переноса игры, но скорее всего и они будут успешно реализованы.

    Напомним, что стадион «Открытие Арена», на котором «Спартак» проводит свои домашние матчи, вмещает 45 тысяч зрителей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.08.2015 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +282

      cканер 12 августа 2015, 16:57

      Спартаку удачи!

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