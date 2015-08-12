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    Герасимец: «В России у «Зенита» нет соперников»

    Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец высказал свое мнение о том, что сулит петербуржцам уход Саломона Рондона, а также постарался найти объяснение неудачному старту «Краснодара» и «Рубина».

    «Уход Рондона из «Зенита» нужно рассматривать с нескольких сторон. Для игрока это верное решение, потому что он уходит в тот клуб, где будет постоянно играть. В «Зените» у него такой возможности нет. Что касается команды, то мне кажется, что лучше и надёжнее было бы сохранить венесуэльца в команде. Потому что после его ухода у нас в нападении остался только Дзюба.

    До тех пор пока «Зенит» не начнет выступления в Лиге чемпионов, все будут говорить, что соперники сине-бело-голубых уступают им в классе. Потому что в России действительно у «Зенита» нет соперников. Пожалуй, самым серьезным испытанием «сине-бело-голубых» стал поединок с московским «Динамо», у этой команды мы с трудом выиграли. На данный момент подопечные Андре Виллаш-Боаша сильнее «Краснодара» и обязаны побеждать. Думаю, что действительно серьезными испытаниями для «сине-бело-голубых» станут матчи с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом».

    После удачных сезонов, а прошлый сезон получился для «Краснодара» успешным, происходит какая-то переоценка собственных возможностей. И это происходит не только с «Краснодаром», такая же ситуация сейчас у «Рубина». Плюс к этому добавился перенасыщенный календарь, потому что «быки» участвуют в отборочном раунде Лиги Европы. Команде приходится играть через два дня на третий, а это очень непросто, команда порой выглядит тяжеловато. Вот этими двумя причинами я бы объяснил неудачным старт «Краснодара» в этом сезоне», — заявил Герасимец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 13:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2015, 07:54

      При таком вливании в команду народных денег конечно нет соперников ! Газ ещё пусть для народа поднимут в два раза и тогда им не будет равных в мире...

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      Рейтинг: +167

      астраханец 12 августа 2015, 16:46

      Зенит сейчас не очень то и силен. Тут Спартак еще не понятно что из себя представляет, да и если ЦСКА в обороне подтянется, то питерцы неслабо грохнутся. ЦСКА и Спартак это вам не Терек с Уралом, не разбитое Динамо

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 15:36

      неудачный старт это уход Широкова уход Измайлова и отсутствие Жоазинью.а у Зенита нет равных потому что нет равных спонсоров.думаю лишь бы нашему гранду не попались либо АПОЭЛ либо Аустрия либо Малага)

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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 12 августа 2015, 15:26

      Кони соперник. И сраптак может нервы пощекотать.

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      Рейтинг: +653

      RUSARM 12 августа 2015, 14:58

      Герасимец,ты себе льстишь!!! Не говори гоп!!!

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 12 августа 2015, 13:57

      НЕ СМЕШИ!!!!!!!!! с такой игрой и судьями даже не могут все равно ничего.Боаш -это ошибка, ничего-пока порадуйтесь, соперники еще не попались,скоро поймете,в какоую бездну рыжий приведет.РИСУНКА ИГРЫ НЕТ.банально дать мяч Хульку, и падения везде .ВСЕ.о чем ты ,ГЕРАСИМЕЦ?

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      Рейтинг: +10

      brewery > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 12 августа 2015, 15:05

      А у кого есть рисунок? У коней ?

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 12 августа 2015, 13:40

      Это правда.Мы лучшие.

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 12 августа 2015, 13:36

      Про Рубин забыл

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