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    Гараев: «Пока «Рубин» не будет принимать каких-либо кадровых решений»

    Генеральный директор казанского «Рубина» Айрат Гараев заявил, что не планирует перестановок на тренерском мостике.

    «Нельзя говорить, что ничего страшного не случилось - начало для «Рубина» выдалось очень плохим. Из четырех игр чемпионата две были из разряда очень плохих. На выезде с ЦСКА и «Спартаком» неудачный результат получился в том числе и ввиду календаря. Но это не значит, что на основании этого нужно принимать какие-то резкие кадровые шаги. Думаем, что ситуация выправится. К сожалению, ребята наши не могут забить. Но бывает так, что прорывает и потом ситуация нормализуется», - прокомментировал Гараев.

    Источник: ТАСС

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    12.08.2015 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      foxxx 12 августа 2015, 20:59

      Вот уроды...... Такую команду развалили...

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 12 августа 2015, 18:09

      А Бердыев молодчик, из ничего какую команду выстроил. Скоро и автобус отремонтирует.

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 12 августа 2015, 17:28

      --> ФНЛ

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 августа 2015, 15:32

      конечно, календарь плохой... играть надо уметь) всё по делу

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      Рейтинг: +29

      Верг 12 августа 2015, 15:27

      Гараев и прочая шушера, это все громов номер 2, распил денежных средств и продажа лидеров, все тоже самое

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 15:20

      наверное тренера надо менть

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      Рейтинг: +10

      Арт1994 12 августа 2015, 15:04

      Физрук всё равно в плюсе останется. Недавно контракт переподписал и неустойка там неплохая будет... Да и сыночка пристроил.

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 12 августа 2015, 13:36

      у Гараева прозвище Гарай :-)

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