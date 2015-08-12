Президент «Севильи»: «Против нас играл один представитель внеземной цивилизации»

Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что горд за свою команду, несмотря на поражение в матче за Суперкубок УЕФА от «Барселоны».

«Я горжусь своими игроками. Как и поется в нашем гимне, «Севилья» никогда не сдается. Даже когда мы проигрывали 4:5, у нас был шанс сравнять счет."Барселона" – очень мощная команда, у которой в составе 10 игроков и один представитель внеземной цивилизации.

Мы показали всей Европе, на что мы способны. У нас отличные команда, тренер и болельщики», – сказал Кастро.