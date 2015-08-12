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    Президент «Севильи»: «Против нас играл один представитель внеземной цивилизации»

    Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что горд за свою команду, несмотря на поражение в матче за Суперкубок УЕФА от «Барселоны».

    «Я горжусь своими игроками. Как и поется в нашем гимне, «Севилья» никогда не сдается. Даже когда мы проигрывали 4:5, у нас был шанс сравнять счет."Барселона" – очень мощная команда, у которой в составе 10 игроков и один представитель внеземной цивилизации.

    Мы показали всей Европе, на что мы способны. У нас отличные команда, тренер и болельщики», – сказал Кастро.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 10:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 августа 2015, 12:22

      ПАРАМЭССИ - ПАРОНОРМАЛЬНО!!!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 августа 2015, 11:57

      Съёмочную группу РЕН-ТВ поставьте в известность.

      0
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 12 августа 2015, 11:23

      человек-косяк Матьё? =)

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2015, 11:19

      Какая внеземная цивилизация, окстись!? Лучше бы вратаря нормального подписал для команды, чем п.здеть, а не этого клоуна что стоял на рамах вчера...

      0
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      Рейтинг: +17

      RustB > ivanthebest 12 августа 2015, 12:58

      Это не тот вратарь, который от Халка через себя мяч пропустил?

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