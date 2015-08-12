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    Чорлука: «Когда «Кубань» встретится с нами, пусть Павлюченко бережет ноги»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что не слишком тесно общался с нападающим Романом Павлюченко в бытность игроком «Тоттенхэма». Хорват также пожелал бывшему партнеру удачи в «Кубани», но только не в играх с «Локомотивом».

    «Не сказал бы, что мы прямо-таки дружили с Павлюченко в «Тоттенхэме». В «Тоттенхэме» в то время было столько хорватов, что я общался только на хорватском языке. К тому же Рома переехал в Лондон вместе с женой, а я был парень свободный… В общем, стили жизни у нас были немного разные.

    Мне жаль, что Роман покинул нас, и я желаю ему всего наилучшего в Краснодаре. Ну, разве что когда «Кубань» встретится с нами, пусть бережет ноги – против него будем играть жестко!» — сказал Чорлука .

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2015 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 августа 2015, 14:25

      да рому то врятли димон выпустит прям тебе чтоб ты ноги вместе с яйцами отбил ему , вот на мелгарехе отработаеш, не волнуйся , давай ржд , может проснетесь приеду хоть н арену к вам , когда цска там , а то после колхоза со спартаком за двойную цену я у вас появляться токо ради того чтоб деградировать если токо решусь.

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      Рейтинг: +10

      aliaksej_dzemiancej > iiiiiws 12 августа 2015, 15:24

      Т.е. ты считаешь, что тебе есть куда дальше деградировать?

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      Рейтинг: -2

      Саня 01 12 августа 2015, 13:55

      Скорее это журналист добавил красок.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 12 августа 2015, 11:57

      Очень не корректно по отношению к бывшему партнеру по команде...

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      Рейтинг: +14

      Viola > Raulya 12 августа 2015, 13:34

      это футбол, а не шашки

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Viola 12 августа 2015, 13:52

      С умничить решил...не получилось...

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      Рейтинг: +14

      Viola > Raulya 12 августа 2015, 21:32

      пошол нахер

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      Рейтинг: -2

      Саня 01 12 августа 2015, 11:33

      Ведро береги очко.

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