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    Сарсания: «Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится»

    Известный российский менеджер по трансферам Константин Сарсания рассказал о причинах отьезда зарубежных футболистов из чемпионата России.

    «Продав Вальбуэна «Динамо» разгрузило ведомость, игрок получал большую зарплату. Выручили неплохие деньги. И если игрок не очень хотел оставаться, какой смысл его удерживать? «Динамо» будет строить, видим, новую команду с опорой на российский костяк. Человеку 30 лет, поэтому 5 миллионов евро. За него - адекватная цена.

    Все по-разному. У Рондона причина - лимит, у Вальбуэна - большой контракт, у Хурадо - тот же лимит плюс есть предложение и игрок настроен уходить.

    Чемпионат усреднится на какое-то время. А потом посмотрим, чем кончится», сказал Сарсания.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2015 10:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 10:12

      чемпионат усреднится он уже давным давно ниже среднего по европейским меркам а будет как в Молдавии или Казахстане например

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      Рейтинг: +35

      BDA81 12 августа 2015, 10:09

      Так он так бы средненьким,осталось ниже плинтуса только опустится,как сборная.

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