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    Вальбуэна: «Показалось, что в «Динамо» перестали на меня рассчитывать»

    Новичок «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о причинах, побудивших его покинуть московское "Динамо" Напомним, футболист подписал с французским клубом на трехгодичный контракт.

    «Первый сезон в «Динамо» был хорошим. Но после этого начались изменения. Люди, которые привели меня в этот клуб, перестали там работать, к тому же нас вышибли из Лиги Европы.

    Мне показалось, что клуб перестал на меня рассчитывать, а мои собственные спортивные амбиции не воплотятся в жизнь.

    Собственно причиной перехода в "Лион" и были спортивные амбиции. Возможность участвовать в Лиге чемпионов сыграла большую роль в принятии решения», – сказал Вальбуэна.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 09:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 13 августа 2015, 18:24

      Без Матье Динамо конец.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 12 августа 2015, 15:57

      Все амбициозные игроки уйдут из Динамо еще до закрытия этого трансферного окна.

      0
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      Рейтинг: +8

      MarioFernandes 12 августа 2015, 15:25

      Удачи Матье! Игрока такого класса будет не хватать РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 12 августа 2015, 14:21

      Без Вальбуэна Динамо заиграет лучше!К сожалению он часто передерживал мяч,и теряя привозил голы!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Gotlib 12 августа 2015, 15:41

      ваууу.. да ты наверно Моуриньо???

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      Рейтинг: +148

      Miha 12 августа 2015, 12:46

      А что же ты Матье забыл про свои амбиции когда в Динамо переходил?

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 августа 2015, 11:23

      Конечно будет не хватать такого игрока в РФПЛ..

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 12 августа 2015, 11:17

      Как такого игрока можно было отпускать не понимаю? Как будто в рашку очередь среди игроков с именем стоит.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 11:04

      Факт

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 августа 2015, 09:57

      Играющее черчесовское "Динамо" просто убили... Ну а теперь им дорога в ФНЛ или годами напролёт бороться за выживание в премьер-лиге... Иного не дано!

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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 > cska-62 12 августа 2015, 11:09

      Уверен, что вы ошибаетесь. Если честно, сейчас игра Динамо лучше, чем при Черчесове, у которого в составе был забивающие Самба и Кураньи. При наличии нормально форварда проблем быть не должно. В ближайших трех матчах Динамо должно выигрывать, а за это время Кобелев более или менее наиграет ребят на своих позициях. Вальбуэна отыграл игр 5 в прошлом сезоне действительно на уровне, а дальше он научился падать в безобидных ситуациях. Так что я думаю и без него все будет хорошо у команды.

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      Рейтинг: +837

      eleng > cska-62 12 августа 2015, 15:00

      Согласен, черчесовское Динамо было лучшим Динамо за последние годы!

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