Вальбуэна: «Показалось, что в «Динамо» перестали на меня рассчитывать»

Новичок «Лиона» Матье Вальбуэна рассказал о причинах, побудивших его покинуть московское "Динамо" Напомним, футболист подписал с французским клубом на трехгодичный контракт.

«Первый сезон в «Динамо» был хорошим. Но после этого начались изменения. Люди, которые привели меня в этот клуб, перестали там работать, к тому же нас вышибли из Лиги Европы.

Мне показалось, что клуб перестал на меня рассчитывать, а мои собственные спортивные амбиции не воплотятся в жизнь.

Собственно причиной перехода в "Лион" и были спортивные амбиции. Возможность участвовать в Лиге чемпионов сыграла большую роль в принятии решения», – сказал Вальбуэна.