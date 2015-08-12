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    Дмитрий Черышев: «Денис остается в «Реале». Как минимум на сезон»

    Тренер «Севильи» Дмирий Черышев рассказал, что его сын Денис остается в мадридском «Реале». Также специалист сообщил, что вариант с арендой Дениса в «Севилью» не рассматривался.

    «Денис остается в мадридском "Реале". Как минимум на сезон.

    Взять сына в аренду в "Севилью? Нет, это даже не обсуждалось. У нас футболистов, играющих слева, и левшей, простите, как грязи, поэтому это не вариант.

    При необходимости Евгений Коноплянка может сыграть в центре и справа , но сейчас такой необходимости нет, поэтому и вариант с приглашением новых левофланговых игроков не рассматривался», - сказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 08:16
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