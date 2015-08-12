Дмитрий Черышев: «Севилья» была лучше, как команда»

Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от матча его команды за Суперкубок УЕФА «Барселоны».

"Ощущения грустные. Мы провели отличную игру, показали характер, забили четыре мяча "Барсе", и грустно осознавать, что, несмотря на все это, мы уступили команде, результат которой сделал по сути один человек.

На мой взгляд, мы показали куда лучшую командную игру и сыграли в более качественный футбол. Думаю, мы сегодня наглядно продемонстрировали, что способны на равных играть с сильнейшими командами мира. Попробуем делать то же самое в стартующем сезоне", - сказал Черышев.