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    Дмитрий Черышев: «Севилья» была лучше, как команда»

    Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от матча его команды за Суперкубок УЕФА «Барселоны».

    "Ощущения грустные. Мы провели отличную игру, показали характер, забили четыре мяча "Барсе", и грустно осознавать, что, несмотря на все это, мы уступили команде, результат которой сделал по сути один человек.

    На мой взгляд, мы показали куда лучшую командную игру и сыграли в более качественный футбол. Думаю, мы сегодня наглядно продемонстрировали, что способны на равных играть с сильнейшими командами мира. Попробуем делать то же самое в стартующем сезоне", - сказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2015 07:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      MinfaNEZ 123 12 августа 2015, 13:23

      Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев ?

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