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    Полузащитник сборной Азербайджана взят под стражу на три месяца

    Полузащитник «Габалы» и сборной Азербайджана Джавид Гусейнов арестован правоохранительными органами. Azerifootball.com сообщает, что Гусейнов обвиняется в причастности к гибели журналиста Расима Алиева, который раскритиковал игрока за поведение после матча отборочного раунда Лиги Европы против кипрского «Аполлона».

    Футболист был допрошен следователями по факту избиения, повлекшего смерть журналиста. Игроку грозит срок от 8 до 12 лет, если будет доказана его вина.

    Сообщается, что бывший капитан «Габалы» взят под стражу на три месяца. Его двоюродный брат Эльшан Исмаилов арестован в качестве главного подозреваемого.

    Источник: Sports.ru

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    12.08.2015 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      arkadiya 17 августа 2015, 01:43

      Месть горская!!!! Их надо из футбола исключить, варваров конченных

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