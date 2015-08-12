Полузащитник сборной Азербайджана взят под стражу на три месяца

Полузащитник «Габалы» и сборной Азербайджана Джавид Гусейнов арестован правоохранительными органами. Azerifootball.com сообщает, что Гусейнов обвиняется в причастности к гибели журналиста Расима Алиева, который раскритиковал игрока за поведение после матча отборочного раунда Лиги Европы против кипрского «Аполлона».

Футболист был допрошен следователями по факту избиения, повлекшего смерть журналиста. Игроку грозит срок от 8 до 12 лет, если будет доказана его вина.

Сообщается, что бывший капитан «Габалы» взят под стражу на три месяца. Его двоюродный брат Эльшан Исмаилов арестован в качестве главного подозреваемого.